СТРОИМ ДОМА И БАНИ ПОД УСАДКУ

Строим дома из профилированного бруса "Под Усадку", т.к. это правильное и грамотное решение строительства дома из дерева.

Дерево - это живой материал который постоянно усыхает и ему нужно дать время.

Мы Строим Грамотно, Надёжно с Гарантией!

МЫ ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС!

1. Выбираем только Лучшие материалы. 2. Плотники с большим опытом работы 3. Мы не экономим!

Проект дома под усадку "Великий Новгород" 7х7 с террасой Дом 150 мм: 948 000 руб.

Дом 200 мм: 1 121 000 руб. ПОДРОБНЕЕ >>> Проект дома под усадку "Малая Вишера" 8х8,5 с террасой Дом 150 мм: 1 060 000 руб.

Дом 200 мм: 1 240 000 руб. ПОДРОБНЕЕ >>> Проект дома под усадку "Окуловка" 8х8,5 с террасой Дом 150 мм: 1 045 000 руб.

Дом 200 мм: 1 247 000 руб. ПОДРОБНЕЕ >>>

Начиная сотрудничество с нами, СК "УСАДКА", вы принимаете Правильное решение, так как мы надёжная строительная

компания. Мы вас не разочаруем, и мы с большим удовольствием реализуем все ваши смелые решения!

Проект бани из бруса "Волхов" 6х6 с крыльцом Баня 100 мм: 639 000 руб.

Баня 150 мм: 674 000 руб.

Баня 200 мм: 821 000 руб. ПОДРОБНЕЕ >>> Проект бани из бруса "Волосово" 6х8 с террасой Баня 100 мм: 658 000 руб.

Баня 150 мм: 693 000 руб.

Баня 200 мм: 866 000 руб. ПОДРОБНЕЕ >>> Проект бани из бруса "Петергоф" 6х6 с террасой Баня 100 мм: 756 000 руб.

Баня 150 мм: 791 000 руб.

Баня 200 мм: 909 000 руб. ПОДРОБНЕЕ >>>

ТОЛЬКО КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В строительстве, мы только за качественные и экологичные пиломатериалы. В нашей компании нет гастарбайтеров, и мы только за опытных мастеров-плотников! Мы уверенная компания, и даём Гарантию на наши дома и бани, 36 месяцев!





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