СТРОИМ ДОМА И БАНИ ПОД УСАДКУ
Строим дома из профилированного бруса "Под
Усадку", т.к. это правильное и грамотное решение строительства дома
из дерева.
Дерево - это живой материал который постоянно усыхает и ему нужно дать
время.
Мы Строим Грамотно, Надёжно с Гарантией!
МЫ ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС!
1. Выбираем
только Лучшие материалы. 2. Плотники с большим опытом
работы 3. Мы не экономим!
Дом 150 мм: 948 000
руб.
Дом 200 мм: 1 121 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ >>>
Дом 150 мм: 1 060
000 руб.
Дом 200 мм: 1 240 000 руб.
Дом 150 мм: 1 045
000 руб.
Дом 200 мм: 1 247 000 руб.
Начиная сотрудничество с нами, СК
"УСАДКА", вы принимаете Правильное решение, так как
мы надёжная строительная
компания. Мы вас не разочаруем, и мы с большим удовольствием реализуем
все ваши смелые решения!
Проект бани из
бруса "Волхов" 6х6 с крыльцом
Баня 100 мм: 639 000
руб.
Баня 150 мм: 674 000 руб.
Баня 200 мм: 821 000 руб.
Проект бани из бруса "Волосово"
6х8 с террасой
Баня 100 мм: 658 000
руб.
Баня 150 мм: 693 000 руб.
Баня 200 мм: 866 000 руб.
Проект бани из бруса "Петергоф"
6х6 с террасой
Баня 100 мм: 756 000
руб.
Баня 150 мм: 791 000 руб.
Баня 200 мм: 909 000 руб.
ТОЛЬКО КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В строительстве, мы только за качественные
и экологичные пиломатериалы. В нашей компании нет гастарбайтеров, и мы
только за опытных мастеров-плотников! Мы уверенная компания, и даём Гарантию
на наши дома и бани, 36 месяцев!
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